Asya borsaları Japonya hariç yükseldi Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

ABD'de dün vadesi dolan Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolüne dayalı vadeli işlem kontratlarının eksi seviyeye gerilemesi sonrası en aktif kontrat da açıklanan ham petrol ve benzin stoklarının tahminleri aşması ile 10 dolar sınırına kadar geriledi. Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı da 15,8 dolarla 1999'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş tüm piyasaları negatif etkilerken, güne negatif başlamayan Asya borsalarının büyük çoğunluğu, koronavirüs salgınında en kötünün geride kaldığı beklentileriyle kapanışa yakın pozitife döndü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,4 artışla 2.838 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,7 düşüşle 19.137,95 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 107,6 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 artışla 31.114 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselişle 23.879 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 1.896 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA