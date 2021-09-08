Asya borsaları Japonya hariç geriledi
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Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsaları Japonya hariç geriledi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Japonya'da iktidar partisi iç seçimlerinde yapılacak seçimler öncesi teşvik beklentileri artarken, aşılama oranının nispeten düşük olduğu ve olağanüstü halin uzatıldığı ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ardından dün Fitch Ratings de emlak ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Çinli Evergrande Group'un kredi notunu indirdi. Dünyanın en borçlu şirketi olarak gösterilen Evergrande Group'un notunun indirilmesine gerekçe olarak, şirketin temerrüt riskinin artması gösterildi.

Makroekonomik veri akışında ise bugün Japonya'da ikinci tahmin büyüme verileri takip edildi. Ülkede ikinci çeyrek büyüme yıllık bazda yüzde 1,3'ten yüzde 1,9'a revize edildi.

Bu gelişmelerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,11 azalışla 3.672 puan oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,82 düşüşle 3.162 puandan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,24 azalışla 7.512 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 primle 30.181 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 110,4 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 58.219 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 kayıpla 26.304 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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