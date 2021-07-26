Asya borsaları Japonya hariç geriledi
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Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsaları Japonya hariç geriledi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürürken, geçen hafta boyunca pay piyasalarında hakim olan karışık seyrin ardından yeni haftada endekslerde çoğunlukla düşüşler görülüyor. Çinli regülatörlerin eğitim ve teknoloji sektörüne getirdiği sıkı düzenlemeler ve ABD ile Çin arasında artan gerilim, bölge borsalarındaki düşüşte etkili oldu.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5 azalarak 3.460 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,6 gerileyerek 26.350 puan oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsamında 4 günlük tatil sonrası bugün işleme açılan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,04 artışla 27.833 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 110,3 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalışla 3.227 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 52.949 puanda bulunurken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi 7.394 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen altında günü tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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