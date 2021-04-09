Asya borsaları, Japonya hariç geriledi
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Asya borsaları, Japonya hariç geriledi

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları, Japonya hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde Japonya hariç satıcılı bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın son işlem gününde Japonya hariç satıcılı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleşen küresel ekonomiye yönelik bir video konferans etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini ifade etti.

Öte yandan bugün Çin'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi, martta yıllık yüzde 0,4 artarak beklentileri aştı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 4,4 ile Ağustos 2018'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Bu gelişmelerin ardından Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,05 düşüşle 6.995 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 artışla 29.768 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,24 artışla 109,5 seviyesinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,36 azalarak 3.131 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,92 gerileyerek 3.450 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,17 düşüşle 28.678 puandan kapanış yaptı.

Hindistan'da Sensex endeksi ise kapanışa yakın yatay seyirle 49.740 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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