Asya borsaları Japonya hariç geriledi
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Asya borsaları Japonya hariç geriledi

22.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:40
Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Geçen hafta aşılama çalışmalarının başladığı Japonya'da, bazı eyaletlerin hükümetten olağanüstü hal uygulamasının kaldırılmasını isteyeceği haberlerinin ardından Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,5 artışla 30.156 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 105,8 seviyelerine yükseldi.

Çin Merkez Bankası bugün gösterge faiz oranı olan kredi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 3,85'te bıraktı. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Joe Biden liderliğindeki yeni ABD yönetimine, önceki yönetimin iki ülke arasındaki ticarete ve insanlar arası etkileşime getirdiği kısıtlamaları kaldırması çağrısında bulundu.

Bu gelişmelerle kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 azalarak 3.642 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 3.080 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 kayıpla 50.069 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 30.422 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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