Asya borsaları Japonya hariç geriledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Asya borsaları Japonya hariç geriledi

12.11.2020 10:51 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:54
Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelerle hareketlenen küresel piyasalarda sektör ve hisse bazlı hareketler artarken, vaka sayısının artması karşısında sıkılaştırılan tedbirler risk iştahını negatif etkileyen temel faktör olarak öne çıkıyor.

Bu noktada yatırımcıların aşı çalışmalarına dair daha fazla detay beklediğine işaret eden analistler, aşının insanlara dağıtılmasına ilişkin dağıtım zorlukları ve hala sıkı tedbirlere devam edilmesi zorunluluğunun volatiliteye yol açtığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Asya borsalarında bugün negatif seyrin öne çıktığı görülürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,11 azalarak 3.339 puan oldu.

Asya borsalarından pozitif ayrışan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,7 artışla 25.521 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 105,3 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 düşüşle 43.228 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 26.132 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalışla 2.476 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi
Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13,2'ye geriledi
Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13,2'ye geriledi
Altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel İlham Aliyev Mustafa Varank Abdülhamit Gül
Magazin Uğur Mumcu Türkan Şoray Timur Selçuk Beste Bereket
Spor Okan Buruk Nacer Chadli Eddie Newton Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kaza Erkek Medya Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asya borsaları Japonya hariç geriledi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 11:22:23. #1.15#
title