Asya borsaları Japonya hariç alıcılı seyretti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asya borsaları Japonya hariç alıcılı seyretti

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları Japonya hariç alıcılı seyretti

Asya borsalarında, Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya'da Çin ve Güney Kore piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, bugün açık olan diğer piyasalarda Japonya hariç tepki alımlarının etkisini artırdığı görülüyor.

Bilinen 300 milyar Dolar borcu bulunan Çinli Evergrande şirketine ilişkin haber akışının varlık fiyatlarının üzerinde etkili olmaya devam etmesi beklenirken, Avrupa borsaları ve ABD vadelilerindeki pozitif seyir Asya borsalarına da yansıdı.

Dün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi bugün yüzde 2,16 azalışla 29.839 puana gerilerken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,23 üzerinde 109,68 seviyesinde bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi kapanışa yakın yüzde 0,62 yükselişle 24.250 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,17 artışla 58.587 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi günü yüzde 0,35 değer kazancıyla 7.273 puandan tamamladı.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
Güne düşüşle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor

 Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

 Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç İrem Derici Gökhan Çıra Acun Ilıcalı
Spor Meral Akşener Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Asya borsaları Japonya hariç alıcılı seyretti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 11:08:02. #1.12#