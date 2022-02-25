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Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

AA, Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Küresel piyasalarda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının yansımaları izlenmeye devam edilirken, Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği, ABD, İngiltere ve Japonya tarafından açıklanan yaptırımların ardından risk algısının nispeten yatıştığı görüldü.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede enflasyon şubatta yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, ülke merkez bankasından yapılan açıklamada, son fiyat hareketlerine ilişkin analizlerin, yurt içi ve yurt dışı enflasyon farklılıkları üzerine derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine yönelik gelişmelerin yakından izlenmeye devam edileceğini, konuya ilişkin risklerin hala masada olmasıyla piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından da kritik olacağını, bu kapsamda yapılacak sözle yönlendirmelerin öneminin arttığını vurguladı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,63 artarak 3.451 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,06 yükselerek 2.677 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,95 artışla 26.477 puandan günü kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 115,3 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,41 primle 55.847 puanda, negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,58 düşüşle 22.769 puanda seyrediyor.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Hang Seng, Hong Kong, Ukrayna, Asya, Ekonomi, Haberler

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