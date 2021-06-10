Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi
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Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi

Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında, Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Veri gündeminin zayıf olduğu günde Asya pay piyasalarında Hong Kong hariç yükselişler görüldü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,54 artarak 3.610 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,26 yükselişle 3.224 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 28.958 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,11 azalışla 109,52 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,36 artışla 52.129 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,20 düşüşle 28.713 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğe karşın, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bu nedenle bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğu kaydeden analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerine çıkması halinde pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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