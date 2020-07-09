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Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi
09.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:01

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Küresel piyasalarda salgında ikinci dalga endişeleri ile pozitif veriler ve teşviklere dair iyimser beklentilerin fiyatlanmasıyla karışık bir seyir izlenirken, Asya tarafında Çin-ABD gerilimine dair gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Çin, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılmasının uluslararası çabaları baltaladığını ve gelişen ülkeleri ciddi etkileyeceği uyarısında bulunurken, ABD'nin Rusya ile yürütülen nükleer silahların karşılıklı azaltılmasına ilişkin müzakerelere Pekin yönetiminin de katılması çağrısına olumsuz yanıt verdi.

Jeopolitik risk endişelerini artıran bu gelişmelere karşın, Çin'de enflasyonun haziranda önceki aya kıyasla hafif yükseliş kaydetmesinin ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 artarak 3.224 puan oldu.

Bugün Japonya'da makine siparişlerinin haziranda aylık bazda düşüş beklentilerinin aksiye yükseliş kaydetmesi sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 primle günü 22.529 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,2 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 36.607 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 26.097 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 primle 2.173 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

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