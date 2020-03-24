Asya borsaları hızlı yükseldi Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine karşı piyasaların desteklenmesi için sınırsız varlık alımı kararı almasının ardından, Asya borsaları hızlı yükseldi.

Piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesi ve para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak amacıyla hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymet alacağını bildiren Fed, yeni programlar oluşturularak çalışanlar, tüketiciler ve işletmelere kredi akışının destekleneceğini ve yeni finansman sağlanacağını duyurdu.

Analistler, Fed'in genişlemeci adımları ve Güney Kore'de son 4 haftanın en düşük yeni Kovid-19 vaka sayısının açıklanmasıyla pay piyasalarında alımların güçlendiğini söyledi.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 2,34 artarak 2.722,44 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 7 artışla 18.077 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,6 değer kaybıyla 110,6 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,6 primle 1.609 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3 artışla 26.768,11 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,5 yükselişle 22.665,52 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA