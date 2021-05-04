Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsalarında Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Dün ABD, Almanya ve Avro Bölgesi'nden açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri küresel ekonomik aktivitenin güç kaybettiğini ortaya koydu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik Hindistan'daki vaka ve ölü sayılarındaki artış, Japonya'da aşılama sürecindeki hızın diğer ülkelere kıyasla yavaş ilerlemesi de pay piyasalarını baskılayan diğer risk unsurları oldu.

Söz konusu risklere karşın, ABD'de şirketlere ilişkin beklentilerden iyi gelen bilançolar, Asya tarafında pay piyasalarını destekledi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi kapanışta yüzde 0,6 artarak 3.147 puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 48.673 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 28.527 puanda seyrediyor.

Avustralya Merkez Bankası'nın yüzde 0,1 olan politika faizinde ve para politikasında herhangi bir değişiklik yapmamasının ardından Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.067,90 puanda bulunuyor.

Çin ve Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu