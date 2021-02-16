Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi
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Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

16.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:45
Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Çin ve Hong Kong piyasalarında resmi tatil devam ederken, açık olan Asya borsalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının piyasaya sürülmesi ve vaka sayılarındaki düşüşün etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Japonya'da, dün beklentilerin üzerinde gelen son çeyrek büyüme verisinin ardından Nikkei 225 endeksindeki yükseliş bugün de devam etti. Dün 31 yılın ardından 30.000 puanı aşan endeks, bugünü de yüzde 1,3 artışla 30.468 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 105,5 seviyelerine yükseldi.

Avustralya'da S&P/ASX endeksi yüzde 0,7 yükselişle 6.917 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 3.163 puandan kapandı. Negatif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 52.011 puanda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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