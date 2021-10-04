Asya borsaları, Hindistan hariç satıcılı seyretti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asya borsaları, Hindistan hariç satıcılı seyretti

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları, Hindistan hariç satıcılı seyretti

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Analistler, küresel piyasalarda tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler nedeniyle fiyatlama zorluklarının devam ettiğini ve oynaklığın bu hafta da yüksek olabileceğini bildirdi.

Piyasalar açısından bir diğer önemli risk faktörü olan Çinli emlak şirketi Evergrande ile ilgili olarak ise borçların yeniden yapılandırılması kapsamında çalışmaların devam ettiği bildirildi. Evergrande'nin hisseleri bugün Hong Kong borsasında işleme kapatıldı.

Öte yandan Japonya'da Suga Yoşihide kabinesinin istifasının ardından, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Kişida Fumio, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi. Partinin, 31 Ekim'de olağan genel seçimlere gitmeyi planladığı bildirildi.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,13 azalışla 28.444 puana inerken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,23 üzerinde 111,15 seviyesinden işlem görüyor.

Çin'de ve Güney Kore piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,81 artışla 59.243 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,74 düşüşle 23.900 puanda bulunuyor.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Şafak Sezer Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Marcao Mehmet Topal Burak Yılmaz Güven Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Asya borsaları, Hindistan hariç satıcılı seyretti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 11:00:56. #1.17#