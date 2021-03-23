Asya borsaları, Hindistan hariç negatif seyretti
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Asya borsaları, Hindistan hariç negatif seyretti

23.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:44
Asya borsaları, Hindistan hariç negatif seyretti

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde Hindistan hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde Hindistan hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,93 gerileyerek 3.411 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,01 azalarak 3.004 puan oldu.

Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,11 düşüşle 6.745 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,61 azalışla 28.995 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,10 azalışla 108,7'de dengelendi.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,53 azalışla 28.444 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,38 artışla 49.951 puanda seyrediyor.

Japonya'da düşük gelirli hanehalkına yönelik en az 2 trilyon yenlik ek nakit ödeme yapılacağı haberlerinin basına yansımasının ardından, bugün de ülkede orta ve büyük ölçekli şirketlerin sermaye fonlarını artırmasına yardımcı olacak tedbirler açıklandı.

Tedbirler kapsamında, devlet destekli kredi kuruluşları restoran, konaklama ve diğer sektörlerdeki şirketlere kredi sağlayabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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