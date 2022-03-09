Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklayan kararnameyi imzalarken, Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan ithal ettiği doğal gaz miktarını 1 yıl içinde 3'te 2 oranında azaltmak için plan hazırladı. İngiltere ise bu yılın sonuna kadar Rusya'dan gerçekleştirdiği petrol ve ürünleri ithalatını aşamalı olarak sonlandıracağını açıkladı.

Söz konusu gelişmeler petrol fiyatlarının yüksek seviyelerini korumasını beraberinde getirirken, Asya borsalarında da emtia fiyatlarının ekonomiye yansımalarına yönelik endişelerle açılışın ardından sert satışlar görüldü.

Rusya ve Ukrayna arasındaki diplomasinin artabileceğine yönelik haber akışıyla kayıpların bir kısmı telafi edilse de Hindistan harici ülke borsalarında gün düşüşle kapatıldı.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi 4. çeyrekte yıllık yüzde 4,6 ile beklentilerin oldukça altında büyüdü. Bu dönemde ülke ekonomisinde büyüme çeyreklik bazda ise yüzde 1,1 düzeyinde gerçekleşti. Çin'de ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yıllık yüzde 0,9 ve aylık yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,13 düşüşle 3.256 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,09 kayıpla 2.622 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,30 gerileyerek 24.718 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 115,8 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,26 artarak 54.632 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,67 azalarak 20.628 puanda seyrediyor.