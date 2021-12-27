Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Yeni tip koronavirüs salgınında Omicron varyantına ilişkin endişeler pay piyasalarını baskılamaya devam ederken, hafta sonu Çin'de artan vaka sayıları nedeniyle 13 milyon nüfuslu bir şehir karantina altına alındı.

Söz konusu gelişme sonrası Çin Merkez Bankası (PBoC), reel ekonomiye daha fazla destek sözü verirken, para politikasını daha ileriye dönük ve hedefli hale getireceğini duyurdu. Banka, para politikasını esnek ve likiditeyi makul ölçüde bol tutacağını da açıkladı.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, perakende satışlar aylık bazda yüzde 1,2 artışla beklentilerin altında kalırken, Çin'de sanayi karlılığı yüzde 9 yükseldi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,06 gerileyerek 3.615,97 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,43 azalarak 2.999,55 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 28.676,46 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 114,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 57.251 puanda seyrediyor. Hong Kong ve Avustralya borsalarında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmiyor.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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