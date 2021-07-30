Asya borsaları Hindistan hariç geriledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsaları Hindistan hariç geriledi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ile Çinli regülatörlerin eğitim ve teknolojinin ardından daha fazla sektörde piyasa düzenlemesi yapacağına dair endişeler, Asya borsalarında satış baskısı yaratmaya devam etti.

Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Japonya'da günlük Kovid-19 vakalarının 10 binin üzerine çıkmasının ardından, hükümetin Tokyo ve Okinawa eyaletlerinde olağanüstü hali ağustos sonuna kadar uzatacağı bildirildi.

Makroekonomi tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, haziran ayında Japonya'da işsizlik oranı yüzde 3'ten yüzde 2,9'a gerilerken, sanayi üretimi yüzde 6,2 artarak beklentileri aştı. Ülkede perakende satışlar ise haziranda yüzde 0,1 yükselerek yüzde 0,2'lik piyasa tahminlerinin altında kaldı.

Gelişmelerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 azalışla 3.378 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşüşle 3.206 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 azalışla 27.310 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 kayıpla 25.684 puanda, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.390 puanda seyrediyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise Tech Mahindra şirketinin beklentilerin üzerinde gelen bilanço sonuçlarının bilgi teknolojileri hisselerine alım getirmesi ile pozitif ayrışırken, kapanışa yakın yüzde 0,1 yükselişle 52.730 puanda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Fatma Girik Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Mesut Özil Mete Gazoz Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asya borsaları Hindistan hariç geriledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 09:15:42. #1.16#

title