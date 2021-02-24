Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün akşam yaptığı sunumda, mevcut faiz oranları ve varlık alımlarıyla Fed'in ABD ekonomisine sağladığı desteği sürdüreceğinin sinyalini verdi.

Merkez bankalarının, küresel ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerine dair mesajlarını yinelemelerine rağmen, enflasyonun mevcut seviyeleri nedeniyle tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarına ilişkin politikaların yeniden gözden geçirileceğine dair endişeler gündemde kalmaya devam ediyor.

Öte yandan yatırımcıların, yükselen tahvil faizlerinin hisse senedi piyasalarını ne şekilde etkileyeceğini izlemeye devam ettiği de görülüyor.

Bu gelişmelerle satış baskısının arttığı Asya borsalarında, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 gerileyerek 3.564 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 azalarak 2.995 puandan kapandı.

Dün tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 düşüşle günü 29.672 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 105,6 seviyelerine yükseldi.

Hong Kong'da hisse senedi işlemlerinden alınan damga vergisinin yükseltilmesinin planlandığı haberleriyle Hang Seng endeksi yüzde 3 düşüşle 29.726 puanda, pozitif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 artışla 50.023 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu