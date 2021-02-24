Asya borsaları Hindistan hariç geriledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

24.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:06
Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün akşam yaptığı sunumda, mevcut faiz oranları ve varlık alımlarıyla Fed'in ABD ekonomisine sağladığı desteği sürdüreceğinin sinyalini verdi.

Merkez bankalarının, küresel ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerine dair mesajlarını yinelemelerine rağmen, enflasyonun mevcut seviyeleri nedeniyle tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarına ilişkin politikaların yeniden gözden geçirileceğine dair endişeler gündemde kalmaya devam ediyor.

Öte yandan yatırımcıların, yükselen tahvil faizlerinin hisse senedi piyasalarını ne şekilde etkileyeceğini izlemeye devam ettiği de görülüyor.

Bu gelişmelerle satış baskısının arttığı Asya borsalarında, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 gerileyerek 3.564 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 azalarak 2.995 puandan kapandı.

Dün tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 düşüşle günü 29.672 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 105,6 seviyelerine yükseldi.

Hong Kong'da hisse senedi işlemlerinden alınan damga vergisinin yükseltilmesinin planlandığı haberleriyle Hang Seng endeksi yüzde 3 düşüşle 29.726 puanda, pozitif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 artışla 50.023 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı İrem Derici Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asya borsaları Hindistan hariç geriledi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 11:17:30. #1.16#
title