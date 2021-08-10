Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı dünya genelinde 203 milyon 780 bine yükselirken, delta varyantına karşı tam kapanmanın sürdüğü Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de son 24 saate 356 ile son ayların en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Analistler, artan vaka sayıları ile yeni tedbirlerin gündeme geldiğini belirterek, delta varyantı gelişmelerine karşın küresel risk iştahın yüksek seyretmesi ile Asya borsalarında geçen haftadan bu yana pozitif seyir izlendiğini söyledi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,01 artarak 3.529 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,53 değer kaybıyla 3.243 puan oldu.

Dün tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise 3 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,24 artarak 27.888 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,13 değer kazancıyla 110,44 seviyelerinde bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,87 artışla 26.512 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,59 kazançla 54.772 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,32 primle 7.562 puandan günü tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip