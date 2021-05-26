Asya borsaları, Güney Kore hariç yükseldi
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Asya borsaları, Güney Kore hariç yükseldi

Asya borsaları, Güney Kore hariç yükseldi
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında, Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle küresel pay piyasalarının yön arayışında olduğunu ifade etti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,34 artarak 3.593 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,09 düşüşle 3.168 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 28.642 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,10 artışla 108,87 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,80 artışla 51,040 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,73 yükselişle 29.159 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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