Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi
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Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

09.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:41
Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artış hızının gerilemesi ve ABD'de hayata geçirilmesi beklenen ekonomik destek paketine yönelik iyimserlikle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, ABD ve Avrupa borsalarındaki yükselişler bugün Asya borsalarına da taşındı.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 artarak 3.603 puan oldu.

Japonya'da açıklanan şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesi Nikkei 225 endeksinde hızlı yükselişleri beraberinde getirdi. Dün 30 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gören endeks, bugün de yüzde 0,4 artışla 29.506 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 değer kaybederek 104,8 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 yükselişle 51.717 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 primle 29.404 puanda ve negatif ayrışmaya devam eden Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 3.085 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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