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Asya borsaları güçlü yükseldi

Asya borsaları güne güçlü yükselişle başladı.

Asya borsaları güçlü yükseldi
26.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:57

Asya borsaları güne güçlü yükselişle başladı.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulamada olan olağanüstü hal dün, Tokyo ve Hokkaido'da OHAL'in kaldırıldı. Ekonominin yeniden açılmasıyla güçlü yükselen Nikkei 225 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 2,55 artışla 21.271 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 107,9 seviyelerinde dengelendi.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin devam etmesine rağmen, Çin'den yapılan açıklamada, Hong Kong Özel İdare Bölgesi ile ilgili düzenlemenin "bir devlet iki sistem" şeklindeki yapıyı koruyacağı ve yargı bağımsızlığının devam edeceğine yönelik garanti verici olması risk iştahını artırdı.

Analistler, gündemdeki haber akışıyla birlikte Çin Yuan'ı, ABD ile ilişkilerde koz olarak kullanmaya devam ettiğini söyledi. Çin Merkez Bankası (PBoC) Dolar/Yuan paritesinin gün içi orta noktasını 2008'den bu yana en düşük seviye olan 7,1293 şeklinde belirledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi bu gelişmelerin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 2.840 puanda dengelendi.

Hong Kong'da göstericiler ile polis arasındaki çatışmalar devam etse de Hang Seng endeksi olumlu haber akışıyla birlikte yükseldi. Endeks önceki kapanışa göre yüzde 2,2 değer kazancıyla 23.450 puana çıktı.

Güney Kore'de Kospi endeksi ekonomilerin yeniden açılmasının getirdiği olumu havaya paralel önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 2.030 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi'de yüzde 0,5 yükselişle 30.822 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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