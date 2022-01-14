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Asya borsaları geriledi

Asya borsaları geriledi
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında sıkılaşmaya gideceğini duyurmasının ardından küresel pay piyasalarındaki dalgalı seyir dikkati çekerken, Asya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış da pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de aralık ayında yıllık bazda ihracat yüzde 20,9 ve ithalat yüzde 19,5 artış kaydetti. Bu sonuçla ülkede dış ticaret dengesi 94,5 milyar dolar fazla vererek rekor kırdı. Japonya'da ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aralıkta yıllık yüzde 8,5 yükselirken, aylık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Öte yandan Güney Kore Merkez Bankası üst üste ikinci faizleri artırdı ve politika faizini yüzde 1'den yüzde 1,25'e çıkardı. Banka, gelecek aylarda da faiz artırımlarına devam edilebileceği sinyalini verirken, enflasyon baskısının daha önceki tahminlere göre daha güçlü olduğunu bildirdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,96 azalışla 3.521 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,36 düşüşle 2.922 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,08 kayıpla 7.394 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,28 azalarak 28.124 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 113,8 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 61.175 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 24.383 puanda seyrediyor.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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