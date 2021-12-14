Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyredeceği ve Omicron varyantına ilişkin endişeler piyasaları negatif etkilerken, bugünden itibaren merkez bankalarının yılın son toplantılarında alacakları kararlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Özellikle yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi azalan risk iştahının etkisiyle Asya borsalarında teknoloji hisselerine gelen satışlar öncülüğünde negatif bir seyir izlendi.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,53 azalarak 3.662 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,46 gerileyerek 2.988 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,90 değer kaybederek 7.378 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,73 düşüşle 28.433 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1'lik artışla 113,7 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,18 azalışla 58.180 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,46 kayıpla 23.604 puanda seyrediyor.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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