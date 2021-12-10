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Asya borsaları geriledi

Asya borsaları geriledi
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yayılmaya devam etmesiyle gündeme gelen kısıtlamalar risk iştahını törpülerken, Çin'de emlak sektörüne ilişkin borç çevirme endişeleri de gündemde kalmaya devam ediyor.

Ülkede emlak devi Evergrande ve Kaisa vadesi geçen borçlarını ödeyememesinin ardından temerrüde düşerken, Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Yi Gang durumun piyasa gerçekliği olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan yuanın dolar karşısında güçlenmeye devam etmesi ile PBoC, dün döviz cinsinden zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırarak yüzde 9'a çıkardı.

Makroekonomi veri tarafında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasımda yılık yüzde 9 artışla beklentileri aşarken, son 40 yılın zirvesine ulaştı.

Bu gelişmelerle, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde Asya borsaları geriledi. Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,18 azalarak 3.666 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,64 gerileyerek 3.010 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,42 değer kaybederek 7.354 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 28.438 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1'lik artışla 113,6 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,53 azalışla 58.495 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,04 kayıpla 24.003 puanda seyrediyor.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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