Asya borsaları geriledi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asya borsaları geriledi

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edilmesinin ardından yeniden gündeme gelen uçuş yasakları salgına ilişkin endişeleri artırdı.

Kovid-19'a ilişkin endişelerin yanı sıra yüksek seyreden enflasyon ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını öngörülenden daha önce sonlandırarak gelecek yıl 2-3 kez faiz artırımına gidebileceği beklentilerinin güçlenmesi de pay piyasalarında satışları beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalarak 3.564 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 gerileyerek 2.936 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 1,7 değer kaybederek 7.279 puan oldu.

Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin kasımda yıllık yüzde 0,5 ile beklentileri aşması sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5 düşüşle 28.751 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 1,3'lük kayıpla 113,8 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,4 azalışla 57.265 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 gerilemeyle 24.096 puanda seyrediyor.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız

 Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik

Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik

 AK Parti'den çalışanları heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Erdoğan, süresi gelmeden açıklayacak

AK Parti'den çalışanları heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Erdoğan, süresi gelmeden açıklayacak

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title