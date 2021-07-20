Asya borsaları geriledi
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Asya borsaları geriledi

Asya borsaları geriledi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürürken, pay piyasalarında dün gözlenen satışların bugün de devam ettiği görüldü.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 düşüşle 3.529 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 gerilemeyle 3.233 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalışla 28.608 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 109,7 seviyelerinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 kayıpla 27.787 puanda ve Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 7.252 puanda bulunuyor.

Hindistan piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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