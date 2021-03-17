Asya borsaları geriledi
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Asya borsaları geriledi

17.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:00
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, bu akşam kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde majör endekslerde kararsız bir seyrin öne çıktığı görüldü.

Asya borsalarında, bu akşam kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde majör endekslerde kararsız bir seyrin öne çıktığı görüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, yarın Alaska'da Çinli mevkidaşı ile görüşmesi beklenirken, buluşma öncesinde Blinken'in Japonya ve Güney Kore ziyaretlerindeki yorumları iki ülke arasındaki sorunların sürebileceğine işaret etti. Siyasi endişelerin yanı sıra ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin sürmesi de pay piyasalarında satış baskısını artırdı.

Bu gelişmelerle satış ağırlıklı bir seyrin izlendiği Asya tarafında, majör endekslerde yataya yakın bir seyir öne çıktı.

Analistler, piyasaların yönü açısından bugün Fed'in faiz kararının ve yapılacak projeksiyon ile yönlendirmelerin önem taşıdığını belirterek, yarın da Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısından çıkacak kararların izleneceğini söyledi.

Gelişmelerin ardından, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 3.446 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 3.047 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 29.914 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 109,2 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 50.183 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 29.027 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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