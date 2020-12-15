Asya borsaları geriledi
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Asya borsaları geriledi

15.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:18
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına paralel alınan tedbirler, pay piyasalarının satıcılı bir seyir izlemesine neden oluyor.

Söz konusu endişeler karşısında Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ülke çapındaki seyahat desteklerine iki hafta ara verildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,2 düşüşle 26.688 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 104,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de açıklanan sanayi üretimi ve perakende satış verileri ekonomideki toparlanmanın devam etse de küresel çapta vaka sayılarına ilişkin endişelerle kapanışta Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalarak 3.367 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 46.124 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 26.206 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 kayıpla 2.757 puandan kapandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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