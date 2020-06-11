Asya borsaları geriledi Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın karar metni ve açıklamaların, ekonomide hızlı toparlanmaya ilişkin beklentileri desteklememesi nedeniyle piyasalarda negatif bir seyir izlendi.

Öte yandan, dün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından açıklanan raporda, Çin ve Hindistan ekonomisinin bu yıl sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 3,7 daralacağı, ikinci dalga senaryosunda bu ülkelerin sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 7,3 küçülebileceği öngörüldü.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1 azalarak 2.913 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 gerileyerek 22.473 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 107,1 seviyelerinde yatay seyretti.

Hindistan'da Sensex endeksi 0,9 düşüşle 33.945 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 kayıpla 24.560 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 azalışla 2.157 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA