Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artış göstermeye devam etmesine karşın hafta sonu Çin'de açıklanan sanayi üretim verisi ekonomide toparlanma işaretlerini güçlendirdi. Ülkede, büyük ölçekli sanayi işletmelerinin karı da ağustosta yıllık yüzde 19,1 arttı.

Pozitif verilere karşın ABD ile gerilimin gündemde kalmaya devam etmesiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kaybederek 3.217 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artarak 23.512 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 105,4 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 37848 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 23.432 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 primle 2.308 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu