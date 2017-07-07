Asya Borsaları Çin Hariç Negatif

Asya piyasaları, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) tahvil piyasasına müdahalesine rağmen Çin hariç negatif seyretti.

Asya Borsaları Çin Hariç Negatif

Asya piyasaları, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) tahvil piyasasına müdahalesine rağmen Çin hariç negatif seyretti.

Kaynak: Dunya.com