Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Enflasyona ve para politikalarında beklenenden daha hızlı sıkılaşmaya dair kaygılar, tahvil faizlerinde hızlı yükselişi beraberinde getirirken, bu durum yatırımcı risk iştahını olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısından çıkacak kararların kritik olacağı vurgulanıyor.

Bu gelişme öncesi bugün faiz kararını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmedi. Ekonomiye yönelik beklentilerini revize eden banka, Mart 2022'de bitecek 2021 mali yılına ilişkin enflasyon orta noktası tahminini yüzde 0 düzeyinde korudu, reel Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSHY) öngörüsünü yüzde 3,4'ten yüzde 2,8'e düşürdü. Banka, Mart 2023'te bitecek 2022 mali yılına ilişkin enflasyon beklentisini ise yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e, büyüme öngörüsünü yüzde 2,9'dan yüzde 3,8'e yükseltti.

BoJ, daha önce "aşağı yönlü" olarak belirttiği fiyatlara yönelik risk değerlendirmesini de 2014'ten bu yana ilk kez "dengeli" olarak değiştirdi.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, kararın ardından yaptığı açıklamada, gerektiğinde para politikasını gevşetmekten çekinmeyeceklerini, ancak mevcutta para politikamızı değiştirmeye gerek olmadığını belirterek, "Faiz artırımını tartışmıyoruz." dedi.

Enflasyona ilişkin risk dengesine dair yapılan revizyonun, Tankan anketindeki kurumsal fiyat artışlarını ve firma fiyat görünümlerini yansıttığını aktaran Kuroda, "Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürekli yükselmesi durumu yok, geçici faktörler nedeniyle arttığı doğru. Öte yandan Omicron varyantına ilişkin gelişmeleri de yakından izleme ihtiyacı var. Biz, Omicron varyantının arz kısıtlamaları yoluyla fiyatları yüzde 2'ye yükseltme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin'de ise artan yeni tip koronavirüs vaka sayılarına karşın, ülke merkez bankasından ekonomiye yönelik daha fazla destek beklentileri pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,81 artarak 3.570 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,89 azalarak 2.864 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,11 gerileyerek 7.409 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,27 azalışla 28.257 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 114,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,21 kayıpla 61.183 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,48 düşüşle 24.101 puanda seyrediyor.