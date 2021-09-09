Asya borsaları Çin hariç geriledi
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Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsaları Çin hariç geriledi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Japonya'da iktidar partisi iç seçimleri öncesi teşvik beklentilerinin artmasıyla ay başından bu yana aralıksız yükselen Nikkei 225 endeksi, aşılama oranının nispeten düşük olması ve olağanüstü halin ay sonuna kadar uzatılmasının ardından bugün düşüş kaydetti.

Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,6 azalışla 30.008 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 110 sınırının hemen altında dengelendi.

Çin'de ise yetkililerin oyun şirketlerine yönelik düzenlemeleri görüştüğü haberleri ve ağustos ayında enflasyonun yıllık yüzde 0,8 ile beklentilerin altında artmasının ardından, Şanghay bileşik endeksi kapanışta yüzde 0,5 artarak 3.693 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 azalarak 3.115 puandan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,9 gerileyerek 7.369 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kayıpla 58.152 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,2 düşüşle 25.755 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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