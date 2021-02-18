Asya borsaları Çin hariç geriledi
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Asya borsaları Çin hariç geriledi

18.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:29
Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, uzun bir tatilin ardından işleme açılan Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, uzun bir tatilin ardından işleme açılan Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan son toplantısına ait tutanaklar, ülkedeki ekonomik koşulların uzun vadeli hedeflerin uzağında olduğunu ve hedeflere ulaşılıncaya kadar destekleyici politika duruşunun devam etmesi gerektiğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, enflasyondaki yükseliş eğiliminin geçici olduğu ve daha çok iş gücü piyasasına odaklanılması gerektiği vurgusu yapılırken, bu gelişmenin ardından tahvil faizlerinde düşüş, pay piyasalarında ise dalgalı bir seyir öne çıktı.

Bu gelişmelerle, 10 Şubat'tan bu yana resmi tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışta yüzde 0,6 artarak 3.675 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 22 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 30.236 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 105,9 seviyelerinde yatay hareket etti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 51.335 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 kayıpla 30.720 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,5 gerilemeyle 3.087 puandan kapandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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