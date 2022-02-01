Asya borsaları alıcılı seyretti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asya borsaları alıcılı seyretti

AA, Gökhan Yıldız - Ekonomi
 - Güncelleme:
Asya borsaları alıcılı seyretti

Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözlü yönlendirmelerinde gereğinden hızlı faiz artırmanın risklerine dikkati çekmeleri küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdı.

Çin, Güney Kore ve Hong Kong pay piyasalarında yeni yıl tatili sebebiyle işlem gerçekleşmezken, Japonya ve Hindistan borsaları, artan risk iştahıyla yükseliş eğiliminde hareket etti.

Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası (RBA) bugünkü para politikası toplantısında politika faizini yüzde 0,10'da sabit bırakırken, varlık alımlarını ise 10 Şubat itibarıyla durduracağını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada ayrıca, varlık alımlarını durdurmanın faiz artışını beraberinde getirmeyeceği ifade edildi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,28 yükselişle 27.078, Avustralya'da ASX 200 endeksi günü yüzde 0,49 artışla 7.006 seviyesinden tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,04 değer kaybederek 115,03'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,34 değer kazanarak 58.792 puanda seyrediyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi

Merkez Bankası, Japonya, India, Asya, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title