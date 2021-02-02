Asya borsaları alıcılı seyretti
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Asya borsaları alıcılı seyretti

02.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:56
Asya borsaları alıcılı seyretti

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler ve Avrupa'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmelerle pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artarak 3.529 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 değer kazanarak günü 3.096 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1 yükselişle 28.362 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yatay seyirle 104,99 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,8 artışla 49.470 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 primle 29.310 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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