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Asya borsaları ABD-Çin geriliminin artmasıyla karışık seyretti

Asya borsalarında ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları ABD-Çin geriliminin artmasıyla karışık seyretti
21.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:36

Asya borsalarında ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağlanan fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıklarken, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise Trump'ın bu ifadeleri karşısında, "ABD'ye, birilerini suçlamayı ve sorumluluktan kaçınmayı bırakmayı tavsiye ediyoruz. Trump, DSÖ'ye yönelik açıklamalarıyla kamuoyunu yanlış yönlendiriyor, Çin'in salgınla mücadele çabalarını karalamaya ve ABD'nin salgınla mücadeledeki yetersizliğini örtmeye çalışıyor." açıklamasını yaptı.

Trump, Cao'ya da "Sözcü (Cao) Çin adına aptalca konuşuyor ve ülkesinin tüm dünyaya yaydığı acı ve kıyımın yönünü değiştirmek istiyor. Çin'in ABD ve Avrupa üzerinden yaptığı dezenformasyon ve propaganda saldırısı, bir rezillik." sözleriyle yanıt verdi.

Bu gelişmelerle iki ülke arasında artan gerilim yeniden ticaret savaşı belirsizliklerini gündeme getirirken, Asya tarafında pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 düşüşle 2.878 puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta önceki aya kıyasla 3,5 puan azalarak 38,4'e geriledi. Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 3,8 puan artarak 25,3'e yükseldi. Ülkede nisan ayında yıllık bazda ihracat yüzde 7,2 ve ithalat yüzde 21,9 düşüş kaydederken, dış ticaret 930,4 milyar yenle beklentilerden daha fazla açık verdi.

Verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,2 kayıpla 20.552 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 107,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 31.006 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselişle 1.999 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 24.338 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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