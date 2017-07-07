Asya Borsaları

Asya piyasaları, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) tahvil piyasasına müdahalesine rağmen Çin hariç negatif seyretti.



BoJ, tahvil piyasasında son iki haftadır görülen satıcılı seyrin ardından bugün limitsiz tahvil alım ihalesi düzenleyerek piyasaya müdahale etti.



BoJ'un müdahalesinin ardından tahvil piyasasında volatilite azalsa da Nikkei 225 endeksi azalan risk iştahı ile yüzde 0,32 değer kaybetti ve 19.929,09 puandan kapandı.



Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,33 azalışla 2.379,87 puandan günü tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,17 yükselerek 3.217,96 puana çıktı.



Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,15 değer kaybederek 31.312,96 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,32 azalışla 25.385,26 puanda seyrediyor.