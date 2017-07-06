Asya Borsaları

Asya piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları sonrası karışık bir seyir izledi.



Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından politikacıların sert açıklamaları ve Fed tutanaklarının bilanço küçültme konusunda belirsizliği giderememesi sonrasında piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,44 düşüşle 19.994,06 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.387,81 puandan kapandı.



Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,17 yükselişle 3.212,51 puandan günü tamamlarken, kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 31.417,25 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,11 azalışla 25.487,85 puanda seyrediyor.