Asya borsaları

15.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:10

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri piyasaların gündeminin odağındaki yerini korurken, bir anlaşmaya yakın olunduğu yönündeki açıklamalara karşın tarifelerin kaldırılmasına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,43 değer kaybederek 2.897,37 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,70 artarak 23.303,32 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 108,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,51 artışla 40.495,87 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,25 yükselişle 26.389,11 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,07 primle 2.162,18 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA