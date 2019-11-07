Asya borsaları

07.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:30

Asya borsalarında hafta başından bu yana gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine yönelik anlaşmanın bu ay imzalanmayacağı ve gelecek aya kalabileceği haberleri, veri gündeminin zayıf olduğu Asya tarafında borsaların karışık bir görünüm sergilemesine neden oldu.

Öte yandan, Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ticaret müzakerelerinin ilk fazında anlaşma sağlanması durumunda her iki tarafın da tarifeleri aynı zamanda iptal etmesi gerektiği vurgulanarak, "İlk fazda anlaşmak için hangi tarifelerin iptal edilebileceği görüşülebilir." ifadesi kullanıldı.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.978,70 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,11 artarak günü 23.330,32 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 108,9 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Oldukça volatil bir seyir izlenen Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,22 artışla 40.557,82 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,34 düşüşle 27.593,35 puanda bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi 2.144,29 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Kaynak: AA