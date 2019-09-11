Asya borsaları

11.09.2019 10:10

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yayımlanan raporda, ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü "kararttığı" değerlendirmesine yer verildi.

Çin'in 2019 ve 2020'ye ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği raporda, ülkenin bu yıl yüzde 6,1 büyüyeceği belirtildi. Kuruluşun, Çin'e yönelik 2019 ekonomik büyüme beklentisi daha önce yüzde 6,2 düzeyinde bulunuyordu.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 3.000 puan sınırına doğru geri çekilirken, kapanışa yakın yüzde 0,53 düşüşle 3.005,27 puan oldu.

İhracatçıları desteklemek amacıyla zayıf yen politikasının benimsendiği Japonya'da, yen dolar karşısındaki düşüşünü 6'ncı güne taşıdı. Dolar/yen paritesi, 107,849 ile yaklaşık 1,5 ayın en yüksek seviyesini görürken, saat 10.00 itibarıyla 107,8 seviyelerinde dengelendi. Söz konusu gelişme ile Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,96 değer kazanarak 21.597,76 ile 30 Temmuz'dan beri en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,28 artışla 37.248,50 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,43 yükselişle 27.065,66 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,84 primle 2.049,20 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA