Asya borsaları

12.08.2019 10:10

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izleniyor.

Asya'da Japonya ve Hindistan borsalarında tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

Ticaret savaşları sebebiyle piyasaya hakim olan endişeler Japon Yen'inine olan talebi artırırken, serbest piyasada dolar/yen paritesi cuma günü Ocak 2019'dan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra şu sıralarda 105,45 seviyelerinden işlem görüyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 1,22 artışla 2.808,70 puandan işlem görürken, Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün dolar/yuan paritesini 7,0211 olarak belirledi. Analistler, hafta içinde gelecek Çin verilerinin yatırımcıların gündeminde olacağını söyledi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03 yükselişle 25.948,01 seviyesinde işlem görürken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,23 artışla 1.942,29 puandan tamamladı.

Kaynak: AA