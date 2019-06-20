Asya borsaları

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalini vermesinin ardından, bugün de Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikası ve faizlerde değişikliğe gitmedi.

BoJ, karar metninde kullandığı ifadeleri koruyarak sözlü yönlendirmesinde de değişikliğe gitmezken, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, karar sonrası yaptığı açıklamada, para politikasının döviz piyasasını etkilemediğini, kur oranlarının sadece faiz farklılığından değil çeşitli faktörlerle de belirlendiğini söyledi.

Gelişmeler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 21.500 puanı test etmesinin ardından günü yüzde 0,60 artışla 21.462,86 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi de yüzde 0,4 değer kaybıyla 107,7 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 30 Nisan'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 3.000 puan sınırına dayanırken, kapanışa yakın da yüzde 2,4 primle 2.987,12 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 39.306,46 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 28.508,79 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 kazançla 2.131,29 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA