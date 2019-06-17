Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Bu hafta Japonya, ABD ve İngiltere merkez bankalarının alacağı faiz kararları piyasaların ana gündemi olmakla birlikte hakim olan "güvercin duruş" pay piyasalarını destekliyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, Japonya Merkez Bankası'nın perşembe günkü faiz kararı öncesi yatay bir seyir izleyerek günü bir önceki hafta kapanışının hafif üzerinde, 21.124 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi de bir önceki kapanışın yüzde 0,05 üzerinde, 108,57 seviyelerinde seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.902-2.877 puan bandında hareket etmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kazanarak 2.887,62 puana çıkarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 27.249,48 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 39.133,02 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 kayıpla 2.090,73 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA