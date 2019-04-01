Asya Borsaları

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, mart ayında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Çin'de 50,8'e ve Japonya'da 49,2'ye yükseldi. Verilerin imalat sanayide iyileşmeye işaret etmesinin ardından Asya borsalarında alımlar güçlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 yükselerek günü 21.509,03 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 111 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.176,62 puanla Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 2,6 artarak 3.170,36 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 39.016,21 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükselişle 29.051,36 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 primle 2.168,28 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA