Asya Borsaları

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla sanayi üretimi yüzde 1,9 azaldı. Piyasada, söz konusu verinin yüzde 2,3 azalacağı bekleniyordu.

Sanayi üretiminin azalış kaydetse de beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,1 artarak günü 20.773,49 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 108,8 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak 49,5 düzeyinde gerçekleşti. Verinin ardından dalgalı bir seyir izlenen Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,1 kazançla 2.577,11 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 artışla 35.998,69 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 27.886,85 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 primle 2.207,96 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanaklarının beklentilerin üzerinde bir "güvercin" tutum ortaya koyduğunu, bu durumun küresel pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Kaynak: AA