Asya Borsaları

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde pozitif bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Küresel piyasalarda ABD ile Meksika arasındaki ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varılmasının ardından artan risk iştahıyla pozitif bir seyir izlenirken, veri gündeminin zayıf olduğu Asya borsalarında Çin hariç yükselişler yaşandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi dün iki haftanın en yüksek seviyesinden kapanış gerçekleştirmesi sonrasında bugün 2.800 puan direncini test etti. Bu seviyelerden gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri veren endeks, kapanışa doğru yüzde 0,2 değer kaybederek 2.774,70 puan oldu.

Japonya'da Nikkei endeksi dolar/yen paritesinin yeniden yükselişe geçmesinin desteğiyle yüzde 0,1 artarak günü 22.813,47 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 artışla 111,2 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 38.814,30 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.303,15 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 28.299,60 puanda seyrediyor.